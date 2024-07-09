Пять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Запорожской области
Пять человек погибли и еще двое пострадали в ДТП с микроавтобусом на трассе Москва - Симферополь в Запорожской области. Об этом сообщил глава администрации Мелитопольского муниципального округа Андрей Сигута в своем Telegram-канале.
Сигута уточнил, что автобус двигался из Михайловки в сторону Крыма. Пассажиры ехали на проведение медицинской операции вместе с сопровождающими.
Погибли пять человек, двоих выживших доставили в областную мелитопольскую больницу.
Ранее загорелся автобус, перевозивший туристов из Челябинска в Башкирии, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru