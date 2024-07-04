Пассажиры упавшего в кювет автобуса в Кузбассе заявили, что водитель был трезв

Наталья уточнила, что, начиная с автовокзала, водитель был трезвый и адекватный. По ее мнению, мужчина просто не справился с управлением, пытаясь что-то объехать.

Она также рассказала, что он после происшествия босиком бегал и помогал людям, будучи с перебинтованной головой.

Другой пассажир Георгий подтвердил слова Натальи и рассказал, что когда подходил к водителю по поводу багажа, то не почувствовал от него запах перегара.

Ранее автобус с туристами из России и Белоруссии попал в ДТП в провинции Анталья в Турции, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

