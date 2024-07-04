Пассажиры упавшего в кювет автобуса в Кузбассе заявили, что водитель был трезв

Водитель опрокинувшегося в кювет рейсового автобуса в Кемеровской области не был пьян, заявила пассажирка рейса Наталья. Ее слова приводит «Газета.Ru».

ДТП случилось в четверг 4 июля на 223-м км трассы Р-255 «Сибирь» в Топкинском муниципальном округе. В транспорте находилось 30 человек, пострадал сам водитель и 15-летняя пассажирка. По данным полиции, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

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Наталья уточнила, что, начиная с автовокзала, водитель был трезвый и адекватный. По ее мнению, мужчина просто не справился с управлением, пытаясь что-то объехать.

Она также рассказала, что он после происшествия босиком бегал и помогал людям, будучи с перебинтованной головой.

Другой пассажир Георгий подтвердил слова Натальи и рассказал, что когда подходил к водителю по поводу багажа, то не почувствовал от него запах перегара.

Ранее автобус с туристами из России и Белоруссии попал в ДТП в провинции Анталья в Турции, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Полиция Кузбасса
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