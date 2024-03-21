В Железноводске фура столкнулась с молоковозом и въехала в супермаркет
ДТП с участием фуры и грузовой «Газели» произошло в Железноводске, погиб водитель большегруза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление МЧС по Ставропольскому краю.
По данным ведомства, авария произошла утром 21 марта на улице Ленина. Водитель фуры не справился с управлением и въехал в здание супермаркета.
«К сожалению, он погиб. Водитель грузовой "Газели" получил травмы, в настоящее время он передан медикам», — указали в МЧС.
Как позже сообщил глава города-курорта Евгений Бакулин в своем Telegram-канале, груженная лесом фура спускалась с площади по улице Ленина. На спуске у машины отказали тормоза, и большегруз зацепил молоковоз.
Ранее в Нижнем Новгороде маршрутка врезалась в столб, пострадали водитель и три пассажира, напоминает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru