Пять человек погибли в аварии с автобусом в Турции

Пять человек погибли, еще 22 пострадали в результате аварии с пассажирским автобусом на юго-востоке Турции. Об этом пишет газета Star.

На трассе «Каспий» произошло смертельное ДТП с четырьмя машинами

Отмечается, что автобус опрокинулся на 65-м километре шоссе Диярбакыр-Сильван.

На место ЧП направили бригады скорой помощи, спасателей и полицейских. Пострадавшие в ДТП были госпитализированы в ближайшие больницы.

Ранее три автомобиля столкнулись на Севастопольском проспекте в Москве, в результате аварии пострадали восемь человек, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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