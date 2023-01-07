Пять человек погибли в аварии с автобусом в Турции
Пять человек погибли, еще 22 пострадали в результате аварии с пассажирским автобусом на юго-востоке Турции. Об этом пишет газета Star.
Отмечается, что автобус опрокинулся на 65-м километре шоссе Диярбакыр-Сильван.
На место ЧП направили бригады скорой помощи, спасателей и полицейских. Пострадавшие в ДТП были госпитализированы в ближайшие больницы.
Ранее три автомобиля столкнулись на Севастопольском проспекте в Москве, в результате аварии пострадали восемь человек, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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