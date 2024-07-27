Пять человек погибли при взрыве на заводе в Китае
Взрыв произошел на металлургическом заводе в провинции Хэнань в Китае, погибли пять человек. Об этом заявило управление по чрезвычайным ситуациям города Юнчэн, передает РИА Новости.
По данным ведомства, инцидент произошел в пятницу в 18:32 (13:32 мск). На одном из предприятий при производстве алюминиевых штанг взорвался кристаллизатор. Власти заявили, что при взрыве погибли пятеро, еще 14 человек получили травмы.
Специалисты проводят восстановительные работы и расследуют причины ЧП. Ответственные лица завода задержаны.
Ранее взрыв произошел на Восточно-Уренгойском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе, погиб один человек погиб, еще семь пострадали.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Марушев
- Минобороны: Над пятью регионами нейтрализовали 14 беспилотников ВСУ
- Глава Минюста предложил реформу нотариата с усилением роли государства
- Пять человек погибли при взрыве на заводе в Китае
- Под Липецком рядом с жилым домом упал дрон ВСУ
- СМИ: ВСУ размещают авиацию на аэродромах третьих стран
- Подорвавшего железную дорогу под Рязанью обвинили в девяти тяжких преступлениях
- Песков: Речи о мобилизации в РФ не идет
- Карты «Мир» могут заменить Visa и Mastercard в Мьянме
- Экс-замглавы Минобороны Булгаков за 2018 год заработал 15,2 млн рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru