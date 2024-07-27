Пять человек погибли при взрыве на заводе в Китае

Взрыв произошел на металлургическом заводе в провинции Хэнань в Китае, погибли пять человек. Об этом заявило управление по чрезвычайным ситуациям города Юнчэн, передает РИА Новости.

По данным ведомства, инцидент произошел в пятницу в 18:32 (13:32 мск). На одном из предприятий при производстве алюминиевых штанг взорвался кристаллизатор. Власти заявили, что при взрыве погибли пятеро, еще 14 человек получили травмы.

Специалисты проводят восстановительные работы и расследуют причины ЧП. Ответственные лица завода задержаны.

Ранее взрыв произошел на Восточно-Уренгойском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе, погиб один человек погиб, еще семь пострадали.

