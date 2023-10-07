Пять человек погибли при пожаре в Нижегородской области
7 октября 202305:36
Пять человек, предварительно, погибли при пожаре в жилом доме в Арзамасе Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
По данным ведомства, возгорание в доме в селе Слизнево городского округа Арзамас произошло около 02:25 мск.
«По предварительным данным ... погибли 5 человек: мужчина, женщина 1996 г. р., а также дети 2011, 2020, 2022 г. р.», — указали в МВД.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru