Два человека стали жертвами пожара в доме под Нижним Новгородом

Два человека погибли при пожаре в доме в городе Ветлуга Нижегородской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Пожар произошел в частном деревянном доме. Огонь распространился на 50 кв. метров.

В настоящее время пожар потушен, его причины устанавливаются.

Накануне сообщалось, что актриса театра и кино Вера Воронкова госпитализирована после пожара в квартире на северо-востоке Москвы.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Нижегородская ОбластьПожар
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры