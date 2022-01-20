Два человека стали жертвами пожара в доме под Нижним Новгородом

Два человека погибли при пожаре в доме в городе Ветлуга Нижегородской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Пожар произошел в частном деревянном доме. Огонь распространился на 50 кв. метров.

В настоящее время пожар потушен, его причины устанавливаются.

Накануне сообщалось, что актриса театра и кино Вера Воронкова госпитализирована после пожара в квартире на северо-востоке Москвы.