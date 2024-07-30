Пять человек погибли на Кубани в зажатой между фурами иномарке

Трое детей и двое взрослых погибли в ДТП в Крымском районе Кубани. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

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По данным полиции, на автодороге «Славянск-на-Кубани – Крымск» образовалась пробка. Водитель грузовика МАЗ не выбрал безопасную дистанцию и врезался в стоящий в хвосте затора автомобиль Chevrolet Lacetti.

От удара легковушка въехала во впередиидущий большегруз DAF. В итоге иномарку зажало между фурами.

«В ДТП погибли 5 человек, среди них 3 несовершеннолетних (возраст устанавливается)», - говорится в сообщении.

Ранее в Саратове в ДТП погиб сын губернатора Саратовской области Романа Бусаргина Иван, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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