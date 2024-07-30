Пять человек погибли на Кубани в зажатой между фурами иномарке
Трое детей и двое взрослых погибли в ДТП в Крымском районе Кубани. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
По данным полиции, на автодороге «Славянск-на-Кубани – Крымск» образовалась пробка. Водитель грузовика МАЗ не выбрал безопасную дистанцию и врезался в стоящий в хвосте затора автомобиль Chevrolet Lacetti.
От удара легковушка въехала во впередиидущий большегруз DAF. В итоге иномарку зажало между фурами.
«В ДТП погибли 5 человек, среди них 3 несовершеннолетних (возраст устанавливается)», - говорится в сообщении.
Ранее в Саратове в ДТП погиб сын губернатора Саратовской области Романа Бусаргина Иван, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Лукашенко помиловал приговоренного к казни гражданина ФРГ Кригера
- СМИ: Москвичка купила на ярмарке фрукты с самкой ядовитой «черной вдовы»
- В Россию вернулась кругосветка Russian Ocean Way
- ФПК: после аварии в Волгоградской области 12 поездов едут с задержками
- Welcome Skateboards выпустили скейты в честь Бритни Спирс
- Неизвестный мужчина прикурил сигарету от Вечного огня в Ревде
- Пять человек погибли на Кубани в зажатой между фурами иномарке
- Эродган заявил, что внучка отговорила его ехать на открытие Олимпиады в Париж
- В Нижнекамске смерч повредил четыре учебных самолета и вертолет
- Актер Тимур Шивырев умер в возрасте 33 лет
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru