На Украине 18 школьников отравились газом

В украинском городе Могилев-Подольский восемнадцать школьников отравились газом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на национальную полицию.

В результате инцидента были госпитализированы 11 подростков. Все пострадавшие находятся в возрасте 13-14 лет.

По предварительным данным, утечка газа произошла в кафе, находящееся рядом со школой.







