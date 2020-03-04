На Украине 18 школьников отравились газом
4 марта 202000:16
В украинском городе Могилев-Подольский восемнадцать школьников отравились газом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на национальную полицию.
В результате инцидента были госпитализированы 11 подростков. Все пострадавшие находятся в возрасте 13-14 лет.
По предварительным данным, утечка газа произошла в кафе, находящееся рядом со школой.
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