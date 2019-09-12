Пять человек находятся в тяжелом состоянии из-за отравления шаурмой в Уфе
Около 15 человек отравились шаурмой в Уфе. Пятеро из них несовершеннолетние, сообщает «Свободная пресса» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС по Башкирии.
В больницу попали 14 отравленных. Из них один взрослый и четверо детей сейчас находятся в тяжелом состоянии, пишет «Газета.ру». У остальных медики диагностировали среднюю степень тяжести. У всех госпитализированных острый гастроэнтерит.
Все заболевшие ели в бистро, в котором готовят шаурму.
Ранее диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева в эфире НСН рассказала, что шаурма может стать достойным перекусом, но при условии грамотного приготовления.
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