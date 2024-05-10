Пять беспилотников ВСУ сбили за ночь над тремя областями
10 мая 202407:37
Пять украинских БПЛА самолетного типа уничтожили над тремя российскими регионами, передает Минобороны.
По данным ведомства, минувшей ночью были пресечены попытки Киева атаковать объекты на территории России.
«Дежурными средствами ПВО были уничтожено пять украинских БПЛА», — отметили в министерстве.
Уточняется, что три дрона сбили над Брянской областью, по одному – над Московской и Белгородской областями.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в городском округе Подольск отразили атаку БПЛА, летевшего на Москву, напоминает телеканал «360».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru