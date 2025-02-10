Пьяный водитель без прав сбил ребенка, скатившегося на «ватрушке» с горы в Бурятии
Пьяный водитель без прав сбил четырехлетнюю девочку, скатившуюся на «ватрушке» с горы в Бурятии, сообщили в полиции Бурятии.
Девочка каталась на тюбинге около дороги. На кадрах, опубликованных полицией, видно, как УАЗ сбивает девочку, которая скатилась на дорогу. Пострадавшую доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.
Позже выяснилось, что водитель не имеет водительских прав и управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
Ранее первый заместитель председателя комитета нижней палаты парламента по защите семьи Татьяна Буцкая заявила, что в Госдуме разрабатывают ГОСТ по тюбингам из-за их травмоопасности, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru