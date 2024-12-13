Пьяный посетитель поджог ночной клуб в Подмосковье после конфликта с охранником

Нетрезвый мужчина поджег здание ночного клуба в ходе конфликта с охранником заведения в подмосковных Люберцах, сообщила Росгвардия московской области в Telegram-канале.

В сообщении уточняется, что раздраженный после перепалки мужчина направился на ближайшую автозаправку, купил 5-литровую канистру с бензином и совершил поджог клуба.

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Мужчину задержали росгвардейцы. Им оказался 35-летний уроженец Белоруссии. В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Ранее мужчина поссорился с другом в городе Прокопьевск из-за музыкальных предпочтений и дотла сжег его машину, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:ПоджогРосгвардия

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