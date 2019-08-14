Пьяный пенсионер в Перми перерезал тросы промышленным альпинистам

70-летний пенсионер в Перми, находясь в состоянии алкогольного опьянения, перерезал тросы работавшим на фасаде жилого дома промышленным альпинистам. Об этом сообщается на официальном сайте регионального управления Следственного комитета.

Отмечается, что вначале мужчина потребовал от рабочих прекратить работы, получив отказ, он перерезал им канаты страховки. В результате инцидента один из рабочих сорвался, но повис на страховочном тросе. Его коллега оперативно поднялся на крышу и спас ему жизнь. Пенсионер скрылся с места преступления, но позже был задержан.

Задержанному вменяется покушение на убийство двух лиц из хулиганских побуждений.

Ранее в эфире НСН психиатр-криминалист Михаил Виноградов прокомментировал тройное убийство, совершённое 80-летней пенсионеркой в Хабаровске. Он объяснил, что такие жестокие преступления совершаются психически больными людьми, а возраст в этом случае может лишь усугубить состояние больного и усилить агрессию.

