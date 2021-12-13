Пьяный охранник открыл стрельбу в жилом комплексе Москвы
Охранник открыл стрельбу в жилом комплексе в Москве на Живописной улице. Telegram-канал «Новости Москвы» опубликовал видео происшествия.
На кадрах видно, что мужчина стреляет воздух из пистолета у въездных ворот. По словам очевидцев, стрелявший – охранник жилого комплекса. Мужчина был пьян и решил похвастаться новым оружием перед друзьями. «У меня камера внешняя установлена. Что у нас происходит? Военные действия начались? Думаю, что нам всем вместе надо писать коллективное заявление в полицию», — прокомментировал видео со стрельбой один из жильцов комплекса на Живописной.
Информации о пострадавших пока нет.
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