Пьяный охранник открыл стрельбу в жилом комплексе Москвы

На кадрах видно, что мужчина стреляет воздух из пистолета у въездных ворот. По словам очевидцев, стрелявший – охранник жилого комплекса. Мужчина был пьян и решил похвастаться новым оружием перед друзьями. «У меня камера внешняя установлена. Что у нас происходит? Военные действия начались? Думаю, что нам всем вместе надо писать коллективное заявление в полицию», — прокомментировал видео со стрельбой один из жильцов комплекса на Живописной.

Информации о пострадавших пока нет.

Ранее в Серпуховском женском монастыре прогремел взрыв. Самодельное взрывное устройство изготовил 18-летний ученик церковной гимназии.

