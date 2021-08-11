Камчатского депутата Редькина исключили из «Единой России» из-за убийства

Депутат законодательного собрания Камчатского края Игорь Редькин, который накануне признался в случайном убийстве человека, отправлен под домашний арест. Об этом ТАСС сообщили в городском суде Петропавловска-Камчатского.

Кроме того, Редькина исключили из «Единой России», говорится на сайте камчатского регионального отделения партии. Ранее сам парламентарий сообщил, что приостанавливает свое членство в партии и снимает свою кандидатуру с сентябрьских выборов депутатов заксобрания.

По данным следствия, 2 августа на мусорной свалке в районе поселка Озерновский 30-летний мужчина получил огнестрельное ранение и позже скончался в больнице. Позднее Редькин распространил заявление о том, что в этот день стал «невольным участником» случившегося: он хотел отпугнуть медведя, который бродил по свалке в сумерках, но в результате выстрелил в местного жителя.

Проходящий по делу об убийстве депутат Редькин отправлен под домашний арест

Выяснилось, что погибший — Андрей Толстопятов, у него остались супруга и маленький ребенок. Пуля попала мужчине в живот. «Кам 24» сообщало, что, по некоторым данным, Редькин был пьян и приехал на свалку, «чтобы поупражняться в стрельбе».

По факту произошедшего в отношении Редькина возбуждено уголовное дело об убийстве (ч.1 ст. 105 УК). Адвокат депутата Ольга Струченко заявила, что Редькин может предложить денежную компенсацию семье убитого.

Редькин – один из самых богатых камчатских депутатов, в прошлом году он занял 20-е место рейтинга дохода госслужащих Forbes с доходом 715,7 млн рублей.


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ФОТО: flickr.com
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