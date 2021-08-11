Камчатского депутата Редькина исключили из «Единой России» из-за убийства

Выяснилось, что погибший — Андрей Толстопятов, у него остались супруга и маленький ребенок. Пуля попала мужчине в живот. «Кам 24» сообщало, что, по некоторым данным, Редькин был пьян и приехал на свалку, «чтобы поупражняться в стрельбе».



По факту произошедшего в отношении Редькина возбуждено уголовное дело об убийстве (ч.1 ст. 105 УК). Адвокат депутата Ольга Струченко заявила, что Редькин может предложить денежную компенсацию семье убитого.

Редькин – один из самых богатых камчатских депутатов, в прошлом году он занял 20-е место рейтинга дохода госслужащих Forbes с доходом 715,7 млн рублей.





