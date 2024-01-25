Пьяный мужчина ударил ножом прохожую в центре Москвы
Нетрезвый мужчина ударил ножом женщину в центре Москвы, злоумышленника задержали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города.
«На улице 2-й Тверской-Ямской злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, действуя из хулиганских побуждений, нанес незнакомой женщине удар ножом и толкнул ее», — указали в ведомстве.
Нападавший скрылся, однако позже его задержали. Мужчине предъявили обвинение. Пострадавшей потребовалась помощь медиков.
Как отметил глава управления информации и общественных связей столичного ГУ МВД Владимир Васенин, против задержанного возбудили уголовное дело о хулиганстве, ему грозит до семи лет заключения.
Ранее в подмосковном Чехове задержали мужчину, который ударил подростка ножом в живот, напоминает RT.
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