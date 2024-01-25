Пьяный мужчина ударил ножом прохожую в центре Москвы

Нетрезвый мужчина ударил ножом женщину в центре Москвы, злоумышленника задержали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города.

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«На улице 2-й Тверской-Ямской злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, действуя из хулиганских побуждений, нанес незнакомой женщине удар ножом и толкнул ее», — указали в ведомстве.

Нападавший скрылся, однако позже его задержали. Мужчине предъявили обвинение. Пострадавшей потребовалась помощь медиков.

Как отметил глава управления информации и общественных связей столичного ГУ МВД Владимир Васенин, против задержанного возбудили уголовное дело о хулиганстве, ему грозит до семи лет заключения.

Ранее в подмосковном Чехове задержали мужчину, который ударил подростка ножом в живот, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ХулиганствоНападениеМосква

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