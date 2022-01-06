Пьяный мужчина поджег ковер у Домов правительства в Якутске

Нетрезвый мужчина поджег ковры перед двумя зданиями регионального правительства в Якутске. Об этом сообщил директор ГБУ РС «Служба эксплуатационно-технического обслуживания» Дмитрий Семенов.

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Инцидент произошел около 4:00 по местному времени (23:00 среды мск). В соцсетях опубликованы видео происшествия, на кадрах слышно крик поджигателя «Казахи! Мы с вами!» и нецензурную брань.

В результате поджога никто не пострадал. Начата проверка действий сотрудников предприятия, занимающегося охраной административных зданий.

По данным издания Sakhaday, полиция задержала злоумышленника. Им оказался житель города Нюрба, ранее судимый за нарушение правил оборота наркотических средств и кражу.

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ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:ПоджогЯкутскЯкутия
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