Пьяный мужчина поджег ковер у Домов правительства в Якутске

Инцидент произошел около 4:00 по местному времени (23:00 среды мск). В соцсетях опубликованы видео происшествия, на кадрах слышно крик поджигателя «Казахи! Мы с вами!» и нецензурную брань.

В результате поджога никто не пострадал. Начата проверка действий сотрудников предприятия, занимающегося охраной административных зданий.

По данным издания Sakhaday, полиция задержала злоумышленника. Им оказался житель города Нюрба, ранее судимый за нарушение правил оборота наркотических средств и кражу.

