Число погибших при стрельбе в Ижевске выросло до 17

Число погибших при стрельбе в ижевской школе выросло до 17 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные властей Удмуртии.

Среди пострадавших более 20 человек. В Минздраве заявили, что трое детей в критическом состоянии.

Утром 26 сентября мужчина вошел в здание школы и открыл стрельбу по ученикам, после чего покончил жизнь самоубийством.

СК установили личность нападавшего. По данным следователей, злоумышленником оказался выпускник школы Артём К. 1988 года рождения.



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Фото: arh.sledcom.ru
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