Число погибших при стрельбе в Ижевске выросло до 17
Число погибших при стрельбе в ижевской школе выросло до 17 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные властей Удмуртии.
Среди пострадавших более 20 человек. В Минздраве заявили, что трое детей в критическом состоянии.
Утром 26 сентября мужчина вошел в здание школы и открыл стрельбу по ученикам, после чего покончил жизнь самоубийством.
СК установили личность нападавшего. По данным следователей, злоумышленником оказался выпускник школы Артём К. 1988 года рождения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru