ПВО за полчаса сбила два украинских беспилотника в Курской области
3 октября 202413:19
Российские средства ПВО за полчаса уничтожили два украинских беспилотника в Курской области, сообщили в Минобороны России.
В пресс-службе мэрии города сообщили, что на нескольких улицах города зафиксировали падение осколков.
Значительных повреждений не обнаружено, добавили в пресс-службе городской мэрии.
Ранее сообщалось, что российские системы ПВО за ночь сбили 113 украинских беспилотников над четырьмя регионами России, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru