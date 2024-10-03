ПВО за полчаса сбила два украинских беспилотника в Курской области

Российские средства ПВО за полчаса уничтожили два украинских беспилотника в Курской области, сообщили в Минобороны России.

Минобороны: Российская авиация и артиллерия нанесли удар по ВСУ в Курской области

В пресс-службе мэрии города сообщили, что на нескольких улицах города зафиксировали падение осколков.

Значительных повреждений не обнаружено, добавили в пресс-службе городской мэрии.

Ранее сообщалось, что российские системы ПВО за ночь сбили 113 украинских беспилотников над четырьмя регионами России, напоминает RT.

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ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
ТЕГИ:Минобороны РФПВОБеспилотникиКурская ОбластьВСУУкраина

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