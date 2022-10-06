ПВО в Белгороде сработала над головой губернатора
Системы противовоздушной обороны сработали сегодня утром в Белгороде, а также Грайворонском городском округе. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По словам главы региона, несколько сильных разрывов произошло у него прямо над головой, когда он входил в здание администрации. По предварительной информации, из людей никто не пострадал, здания также не повреждены.
Об аналогичной ситуации с работой ПВО в Грайворонском округе доложил оперативный региональный штаб. Гладков заверил, что будет в полной мере информировать жителей о происходящем.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее на этой неделе над Бeлгородом бы замечен непонятный светящийся луч, уходящий в небо. Пока не ясно, что это было.
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