ПВО в Белгороде сработала над головой губернатора

Системы противовоздушной обороны сработали сегодня утром в Белгороде, а также Грайворонском городском округе. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По словам главы региона, несколько сильных разрывов произошло у него прямо над головой, когда он входил в здание администрации. По предварительной информации, из людей никто не пострадал, здания также не повреждены.

Об аналогичной ситуации с работой ПВО в Грайворонском округе доложил оперативный региональный штаб. Гладков заверил, что будет в полной мере информировать жителей о происходящем.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее на этой неделе над Бeлгородом бы замечен непонятный светящийся луч, уходящий в небо. Пока не ясно, что это было.

