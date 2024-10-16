ПВО уничтожила три дрона ВСУ над Белгородской и Воронежской областями
Три украинских беспилотника самолетного типа сбили над двумя регионами России. Об этом сообщило Минобороны.
«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку... по объектам на территории Российской Федерации», — заявили в ведомстве.
Минобороны уточнило, что дежурные средства ПВО уничтожили два БПЛА над Белгородской областью, еще один — над Воронежской.
Ранее украинский дрон атаковал частный жилой дом в станице Марьянской Краснодарского края, здание было повреждено, при этом никто не пострадал, пишет 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru