ПВО уничтожила с 20 мая более 2300 украинских дронов над регионами РФ
Министерство обороны России отчиталось об уничтожении и перехвате в период с 20 мая по 27 мая 2331 украинского ударного беспилотника над регионами. Как уточнили в ведомстве, вне зоны спецоперации средства противовоздушной обороны ликвидировали 1465 дронов.
Кроме того, по данным Минобороны с 20 мая украинская сторона значительно нарастила число атак с использованием БПЛА и реактивных снарядов западного производства по гражданским объектам на территории РФ. Есть пострадавшие жители, передает RT.
Ранее утром министерство обороны сообщило об уничтожении 99 дронов в период с 20:00 26 мая до 07:00 27 мая в семи регионах. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», больше всего БПЛА ликвидировано над Белгородской областью – 56. Ещё 25 сбито над Воронежской областью. Также беспилотники сбивали над Владимирской, Калужской, Тульской, Липецкой и Ростовской областями.
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- ПВО уничтожила с 20 мая более 2300 украинских дронов над регионами РФ
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru