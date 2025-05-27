ПВО уничтожила с 20 мая более 2300 украинских дронов над регионами РФ

Кроме того, по данным Минобороны с 20 мая украинская сторона значительно нарастила число атак с использованием БПЛА и реактивных снарядов западного производства по гражданским объектам на территории РФ. Есть пострадавшие жители, передает RT.

Ранее утром министерство обороны сообщило об уничтожении 99 дронов в период с 20:00 26 мая до 07:00 27 мая в семи регионах. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», больше всего БПЛА ликвидировано над Белгородской областью – 56. Ещё 25 сбито над Воронежской областью. Также беспилотники сбивали над Владимирской, Калужской, Тульской, Липецкой и Ростовской областями.

