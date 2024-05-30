ПВО уничтожила четыре беспилотника над Белгородской областью

Российские силы ПВО сбили четыре украинских беспилотника над Белгородской областью примерно в 20:20 мск, сообщили в пресс-службе Минобороны.

По данным ведомства, военные пресекли попытки Киева совершить террористические атаки по территории России.

Средства ПВО уничтожили два беспилотника ВСУ под Белгородом

«Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

В ночь на 30 мая ВСУ атаковали несколько населенных пунктов Грайворонского городского округа в Белгородской области. Украинская армия применила два дрона-камикадзе. В результате взрывов загорелся фельдшерско-акушерский пункт, который не эксплуатируется, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Телеграм-канал губернатора Вячеслава Гладкова
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