ПВО уничтожила четыре беспилотника над Белгородской областью
Российские силы ПВО сбили четыре украинских беспилотника над Белгородской областью примерно в 20:20 мск, сообщили в пресс-службе Минобороны.
По данным ведомства, военные пресекли попытки Киева совершить террористические атаки по территории России.
«Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении оборонного ведомства.
В ночь на 30 мая ВСУ атаковали несколько населенных пунктов Грайворонского городского округа в Белгородской области. Украинская армия применила два дрона-камикадзе. В результате взрывов загорелся фельдшерско-акушерский пункт, который не эксплуатируется, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru