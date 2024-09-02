ПВО сбила украинскую ракету над Курской областью

Украинскую ракету уничтожили над Курской областью. Об этом написал врио главы региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«Силами ПВО в небе Курской области сбита украинская ракета», — отметил руководитель региона.

Смирнов уточнил, что снаряд сбили утром 2 сентября.

Ранее Минобороны сообщило, что средства ПВО уничтожили три бомбы HAMMER, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:ПВОРакетаКурская Область

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