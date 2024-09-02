ПВО сбила украинскую ракету над Курской областью
2 сентября 202412:45
Украинскую ракету уничтожили над Курской областью. Об этом написал врио главы региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.
«Силами ПВО в небе Курской области сбита украинская ракета», — отметил руководитель региона.
Смирнов уточнил, что снаряд сбили утром 2 сентября.
Ранее Минобороны сообщило, что средства ПВО уничтожили три бомбы HAMMER, пишет RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ПВО сбила украинскую ракету над Курской областью
- Росстандарт утвердил новый ГОСТ на школьную форму
- Путин выразил беспокойство из-за популярности вейпов
- Лавров объяснил причину ареста Дурова проявлением свободы
- Путин: Маленькие члены моей семьи говорят на китайском языке
- Минобороны РФ: Группировка войск «Центр» освободила населенный пункт Скучное в ДНР
- У побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,5
- Родственники погибших при крушении Ми-8 на Камчатке получат по 3,3 млн рублей
- СМИ: Российские туристы застряли в аэропорту Пхукета на 15 часов
- Гребца из Италии лишили медали Паралимпиады из-за телефона в лодке
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru