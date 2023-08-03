ПВО сбила шесть беспилотников при попытке пролета через Калужскую область

Средства противовоздушной обороны сбили шесть беспилотников, пытавшихся пролететь через Калужскую область. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

В здание полиции в Брянской области попал беспилотник

«Ночью при попытке пролета через Калужскую область силами ПВО на юго-западе региона сбито 6 БПЛА», — написал глава области в своем Telegram-канале.

Разрушений не зафиксировано, никто не пострадал. На месте работают специалисты оперативных служб.

Ранее беспилотник был сбит в районе Кара-Кобы в Крыму, напоминает Ura.ru. Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, на земле произошел подрыв дрона. В результате загорелись трава и кустарники, пишет «Свободная пресса». Возгорание оперативно потушили.

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Шарифулин
ТЕГИ:ПВОБеспилотникиКалужская Область

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