ПВО сбила шесть беспилотников при попытке пролета через Калужскую область
Средства противовоздушной обороны сбили шесть беспилотников, пытавшихся пролететь через Калужскую область. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
«Ночью при попытке пролета через Калужскую область силами ПВО на юго-западе региона сбито 6 БПЛА», — написал глава области в своем Telegram-канале.
Разрушений не зафиксировано, никто не пострадал. На месте работают специалисты оперативных служб.
Ранее беспилотник был сбит в районе Кара-Кобы в Крыму, напоминает Ura.ru. Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, на земле произошел подрыв дрона. В результате загорелись трава и кустарники, пишет «Свободная пресса». Возгорание оперативно потушили.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru