ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду

Российские силы противовоздушной обороны сбили несколько воздушных целей на подлете к Белгороду, написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

В Белгородской области появится добровольческий отряд «Барс-Белгород»

По предварительным данным, пострадавших нет, уточнил губератор.

Осколком пробита кровля офисного здания. В многоквартирном доме посечено остекление. Также повреждено два легковых автомобиля.

Произошло возгорание сухой травы. На месте работают сотрудники МЧС.

Ранее в результате атаки украинских беспилотников на село Никольское Белгородского района загорелся промышленный ангар, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:ПВОБелгород

Горячие новости

Все новости

партнеры