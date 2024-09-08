ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду
Российские силы противовоздушной обороны сбили несколько воздушных целей на подлете к Белгороду, написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
По предварительным данным, пострадавших нет, уточнил губератор.
Осколком пробита кровля офисного здания. В многоквартирном доме посечено остекление. Также повреждено два легковых автомобиля.
Произошло возгорание сухой травы. На месте работают сотрудники МЧС.
Ранее в результате атаки украинских беспилотников на село Никольское Белгородского района загорелся промышленный ангар, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Госдуму внесли законопроект о разводах
- Глава Volkswagen сообщил о «небывалом кризисе» европейского автопрома
- СМИ: Путин на следующей неделе примет участие в военных учениях
- Лавров заявил о «судорогах и агонии» режима Зеленского
- ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду
- Алаудинов: ВСУ сменили тактику на курском направлении
- Лукашенко поздравил теннисистку Соболенко с победой на US Open
- Из-за атаки беспилотника под Белгородом загорелся промышленный ангар
- Российские военные разбили пункт дислокации центра спецопераций ВСУ
- МО России: ВС РФ взяли под контроль Новогродовку в ДНР
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru