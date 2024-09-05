В Белгородской области появится добровольческий отряд «Барс-Белгород»

Отряд добровольцев «Барс-Белгород» готовят в Белгородской области, в задачи формирования будут входить охрана объектов гражданской инфраструктуры, борьба с БПЛА, противодействие диверсионно-разведывательным группам. Об этом сообщает Минобороны.

Как отметили в ведомстве, сформировать отряд решили совместно с администрацией главы Белгородской области на фоне роста напряженности, обстрелов приграничных районов и угрозы населению региона со стороны ВСУ. В задачи отряда «Барс-Белгород» войдут в том числе обеспечение эвакуации мирного населения и режима контртеррористической операции, пишет Ura.ru.

По данным Минобороны, добровольцев готовят «от легкого к сложному».

«Выполняются стрельбы из стрелкового оружия, метание боевых гранат, ведение огня с открытых и закрытых огневых позиций, действия в составе подразделений в различных условиях боевой подготовки», — отметили в ведомстве.

