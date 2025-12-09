ПВО сбила над Россией 121 украинский беспилотник

Дежурные средства ПВО прошедшей ночью нейтрализовали над Россией более 120 беспилотников ВСУ, передает Минобороны.

«В период с 23.00 мск 8 декабря до 7.00 9 декабря... перехвачен и уничтожен 121 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», - указало ведомство.

Военные сбили 49 дронов в Белгородской области, 22 - в Крыму, десять - в Рязанской области, девять - в Воронежской, восемь - над водами Каспийского моря. Кроме того, по пять беспилотников уничтожили в Ростовской области и Калмыкии, четыре - в Нижегородской области, три - в Липецкой.

Еще по два БПЛА ликвидировали над Курской областью и Краснодарским краем, по одному - над Брянской и Тульской областями.

Накануне средства ПВО сбили над российскими регионами 11 беспилотников, напоминает Ura.ru.

