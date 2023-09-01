ПВО сбила два беспилотника в Белгородской области
1 сентября 202322:41
Силы противовоздушной обороны сбили над Белгородской областью два беспилотных летательных аппарата, написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
По его словам, воздушные цели уничтожены в Корочанском районе и Яковлевском городском округе. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
«Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», - отметил губернатор.
Минобороны утром 1 сентября сообщило об уничтожении беспилотника над территорией Люберецкого района Московской области, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru