ПВО сбила два беспилотника в Белгородской области

Силы противовоздушной обороны сбили над Белгородской областью два беспилотных летательных аппарата, написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Гладков: В Белгородском районе сбили БПЛА самолетного типа

По его словам, воздушные цели уничтожены в Корочанском районе и Яковлевском городском округе. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

«Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», - отметил губернатор.

Минобороны утром 1 сентября сообщило об уничтожении беспилотника над территорией Люберецкого района Московской области, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:ПВОБеспилотникиБелгородская область

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