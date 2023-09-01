Гладков: В Белгородском районе сбили БПЛА самолетного типа

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотник самолетного типа в Белгородском районе. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В Белгородской области за сутки зафиксировали более 100 прилетов со стороны ВСУ

Он отметил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. По словам Гладкова, оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.

Ранее, 26 августа, на подлете к Белгороду средства ПВО сбили беспилотник. Тогда же Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли поселок Уразово кассетными боеприпасами, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:БеспилотникиБелгородская область

Горячие новости

Все новости

партнеры