Гладков: В Белгородском районе сбили БПЛА самолетного типа
1 сентября 202308:15
Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотник самолетного типа в Белгородском районе. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Он отметил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. По словам Гладкова, оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.
Ранее, 26 августа, на подлете к Белгороду средства ПВО сбили беспилотник. Тогда же Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли поселок Уразово кассетными боеприпасами, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru