Гладков: В Белгородском районе сбили БПЛА самолетного типа

Он отметил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. По словам Гладкова, оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.

Ранее, 26 августа, на подлете к Белгороду средства ПВО сбили беспилотник. Тогда же Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли поселок Уразово кассетными боеприпасами, передает «Радиоточка НСН».

