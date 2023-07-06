ПВО сбила дроны ВСУ над Белгородом и Белгородским районом

Над Белгородом и Белгородским районом сработали средства ПВО, сообщил губернатор региона в своем Telegram-канале.

Захарова назвала попытку атаки дронов на Новую Москву и Подмосковье актом терроризма

По его словам, ПВО сбила несколько беспилотников, которые направлялись в город.

Гладков отметил, что в результате инцидента никто не пострадал. Была повреждена крыша частного дома.

Ранее в Крыму обнаружили неопознанный беспилотник, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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