ПВО сбила дроны ВСУ над Белгородом и Белгородским районом
6 июля 202318:41
Над Белгородом и Белгородским районом сработали средства ПВО, сообщил губернатор региона в своем Telegram-канале.
По его словам, ПВО сбила несколько беспилотников, которые направлялись в город.
Гладков отметил, что в результате инцидента никто не пострадал. Была повреждена крыша частного дома.
Ранее в Крыму обнаружили неопознанный беспилотник, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России назвали последствия отправки Киеву кассетных боеприпасов
- ПВО сбила дроны ВСУ над Белгородом и Белгородским районом
- Глава Центробанка РФ допустила повышение ключевой ставки
- Мэр Львова Садовой заявил, что убежища в городе будут открыты круглосуточно
- Литва и Польша призвали к максимальному приближению Украины к НАТО
- Столтенберг оценил свое переназначение генсеком НАТО
- Набиуллина: Идея о создании единой валюты в БРИКС заслуживает внимания
- Холероподобная микрофлора обнаружена в реке в Ростове-на-Дону
- Рублев обыграл Карацева и вышел в третий круг Уимблдона-2023
- Педофил-иностранец получил 20 лет колонии за изнасилование российского ребенка
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru