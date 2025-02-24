ПВО сбила 22 украинских дрона над четырьмя регионами
24 февраля 202507:41
Более двадцати украинских беспилотников нейтрализовали над территорией России минувшей ночью. Об этом сообщает Минобороны.
По данным ведомства, всего дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 22 дрона ВСУ. Так, 16 БПЛА сбили над Орловской областью, три - над Брянской, два - над Рязанской.
Кроме того, один беспилотник уничтожили в Крыму.
Ранее над территорией республики ликвидировали украинский беспилотный летательный аппарат, пишет Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru