ПВО сбила 22 украинских дрона над четырьмя регионами

Более двадцати украинских беспилотников нейтрализовали над территорией России минувшей ночью. Об этом сообщает Минобороны.

По данным ведомства, всего дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 22 дрона ВСУ. Так, 16 БПЛА сбили над Орловской областью, три - над Брянской, два - над Рязанской.

Кроме того, один беспилотник уничтожили в Крыму.

Ранее над территорией республики ликвидировали украинский беспилотный летательный аппарат, пишет Ura.ru.

