ПВО перехватила 46 беспилотников ВСУ над четырьмя регионами

Более 40 беспилотников ВСУ нейтрализовали над четырьмя регионами России в течение прошедшей ночи. Об этом заявили в Минобороны.

«Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 46 украинских беспилотных летательных аппаратов», - говорится в сообщении.

Так, в Белгородской области сбили 41 дрон ВСУ, в Брянской и Курской областях - по два БПЛА. Еще один беспилотник уничтожили над Орловской областью.

Ранее в Белгороде при падении обломков украинского БПЛА серьезно пострадали двое мужчин, напоминает 360.ru.

