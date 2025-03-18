ПВО перехватила 46 беспилотников ВСУ над четырьмя регионами
18 марта 202507:35
Более 40 беспилотников ВСУ нейтрализовали над четырьмя регионами России в течение прошедшей ночи. Об этом заявили в Минобороны.
«Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 46 украинских беспилотных летательных аппаратов», - говорится в сообщении.
Так, в Белгородской области сбили 41 дрон ВСУ, в Брянской и Курской областях - по два БПЛА. Еще один беспилотник уничтожили над Орловской областью.
Ранее в Белгороде при падении обломков украинского БПЛА серьезно пострадали двое мужчин, напоминает 360.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru