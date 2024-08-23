Проводившая в мае проверку колонии под Волгоградом ОНК не нашла нарушений

Чередник отметил, что весной в колонии проводился обход, и никаких нарушений выявлено не было.

Он также сообщил, что в колонии содержатся около одной тысячи заключенных, однако она рассчитана на большее количество человек.

В пятницу, 23 августа, в колонии ИК-19 в городе Суровикино несколько заключенных захватили заложников. Есть пострадавшие. Следственный комитет возбудил уголовное дело, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



