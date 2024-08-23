Проводившая в мае проверку колонии под Волгоградом ОНК не нашла нарушений

Региональная Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) в мае проводила проверку исправительной колонии ИК-19 в Волгоградской области, где произошел захват заложников, и нарушений не выявила, сообщил председатель региональной ОНК Вадим Чередник. Его слова приводят РИА Новости.

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Чередник отметил, что весной в колонии проводился обход, и никаких нарушений выявлено не было.

Он также сообщил, что в колонии содержатся около одной тысячи заключенных, однако она рассчитана на большее количество человек.

В пятницу, 23 августа, в колонии ИК-19 в городе Суровикино несколько заключенных захватили заложников. Есть пострадавшие. Следственный комитет возбудил уголовное дело, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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