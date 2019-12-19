Путину доложено о стрельбе у здания ФСБ

Президенту РФ Владимиру Путину предоставлен доклад о стрельбе у приёмной Федеральной Службы Безопасности на улице Большая Лубянка в центре Москвы. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее в Центре общественных связей ФСБ подтвердили информацию о происшествии на Большой Лубянке. Неизвестный открыл огонь из автоматического оружия, после чего был нейтрализован, приводит RT официальную версию. В результате инцидента есть пострадавшие.

По словам очевидцев, стрельба началась после шести часов вечера. По данным министерства здравоохранения, крайне тяжелые ранения получили два сотрудника ФСБ. Возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов».







