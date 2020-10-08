На место взрывов снарядов под Рязанью прибыли саперы
Взрывы на горящем военном складе в Рязанской области происходят примерно раз в 20 секунд. Об этом сообщили в четверг в экстренных службах.
Таковы данные на 6 часов утра, сообщает ТАСС.
Кроме того, продолжается пожар, его тушение осложнено взрывами.
На место ЧП утром прибыли более 100 специалистов инженерно-сапёрных подразделений и более 20 единиц техники, сообщает Минобороны. В ближайшее время специалисты начнут разминировать территорию, передает RT.
Накануне пожар на складе боеприпасов под Рязанью произошел из-за загоревшейся травы, сообщает телеканал «360». В регионе введен режим ЧС. Пострадали восемь человек, свыше 2,3 тысяч эвакуированы.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Взрывы боеприпасов на объектах Минобороны России происходят с завидной регулярностью, пишет НСН.
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