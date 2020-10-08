На место взрывов снарядов под Рязанью прибыли саперы

Взрывы на горящем военном складе в Рязанской области происходят примерно раз в 20 секунд. Об этом сообщили в четверг в экстренных службах.

Таковы данные на 6 часов утра, сообщает ТАСС.

Кроме того, продолжается пожар, его тушение осложнено взрывами.

На место ЧП утром прибыли более 100 специалистов инженерно-сапёрных подразделений и более 20 единиц техники, сообщает Минобороны. В ближайшее время специалисты начнут разминировать территорию, передает RT.