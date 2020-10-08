На место взрывов снарядов под Рязанью прибыли саперы

Взрывы на горящем военном складе в Рязанской области происходят примерно раз в 20 секунд. Об этом сообщили в четверг в экстренных службах.

Таковы данные на 6 часов утра, сообщает ТАСС.

Кроме того, продолжается пожар, его тушение осложнено взрывами.

На место ЧП утром прибыли более 100 специалистов инженерно-сапёрных подразделений и более 20 единиц техники, сообщает Минобороны. В ближайшее время специалисты начнут разминировать территорию, передает RT.

СМИ: два человека госпитализированы после взрывов под Рязанью

Накануне пожар на складе боеприпасов под Рязанью произошел из-за загоревшейся травы, сообщает телеканал «360». В регионе введен режим ЧС. Пострадали восемь человек, свыше 2,3 тысяч эвакуированы.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Взрывы боеприпасов на объектах Минобороны России происходят с завидной регулярностью, пишет НСН.

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ФОТО: Pixabay.com / skeeze
ТЕГИ:Военная БазаПожарыРязань
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