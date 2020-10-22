«Прощаюсь с алкоголем»: последнее слово Ефремова в суде

Актёр Михаил Ефремов в своём последнем слове попрощался с алкоголем и заявил, что вряд ли снова сядет за руль. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда, где проходит апелляционный процесс по делу Ефремова.

Артист заявил, что смертельное ДТП, которое он устроил в центре Москвы, разделило его жизнь на две части. По словам актёра, он «плохо спит и думает о Сергее Захарове».

«Я хочу сказать, что вряд ли когда-то сяду за руль, я также прощаюсь с алкоголем, который довел меня до этого», — заявил артист.

Ефремов в своей речи принёс соболезнования родственникам погибшего Сергея Захарова, попросил прощения и признал «вину в своём беззаконии». Кроме того, актёр сообщил, что хочет поставить памятник Захарову, отметив, что сможет сделать это, если продолжит «работать по специальности».



Также Ефремов попросил суд дать ему возможность перечислять заработанные средства в фонд Сергея Захарова, подчеркнув, что не мог сразу возместить ущерб, так как артист не имеет доступа к своим средствам с июля.

Кроме того, в последнем слове Михаил Ефремов рассказал о не согласии с действиями своего адвоката Эльмана Пашаева. Артист рассказал, что защитник «заявлял странные вещи» от его имени, убедил не признавать вину и обещал добиться оправдательного приговора суда.

В четверг в Мосгорсуде проходит апелляционный процесс, в ходе которого Михаил Ефремов, осуждённый за смертельное ДТП, пытается обжаловать наказание в виде восьми лет в колонии общего режима.

