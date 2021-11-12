Путин выразил соболезнования в связи со смертью академика Чазова

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Почетный директор НМИЦ кардиологии Минздрава России, академик РАН Евгений Чазов умер 12 ноября в возрасте 92 лет. В министерстве напомнили, что выдающийся российский кардиолог спас миллионы жизней.

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