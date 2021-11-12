Путин выразил соболезнования в связи со смертью академика Чазова
12 ноября 202118:44
Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким умершего академика РАН Евгения Чазова, сообщает пресс-служба Кремля.
Почетный директор НМИЦ кардиологии Минздрава России, академик РАН Евгений Чазов умер 12 ноября в возрасте 92 лет. В министерстве напомнили, что выдающийся российский кардиолог спас миллионы жизней.
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12 ноября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru