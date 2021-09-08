СМИ: Врио главы МЧС станет Александр Чуприян

Временно исполнять обязанности главы МЧС будет первый замминистра ведомства Александр Чуприян, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Ранее стало известно, что глава МЧС Евгений Зиничев погиб во время ведомственной съемки, когда пытался удержать поскользнувшегося у края обрыва сотрудника съемочной группы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник.

Во вторник, 7 сентября, в столице Таймыра глава МЧС России Зиничев дал старт масштабным межведомственным опытно-исследовательским учениям в Арктике.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МЧС
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