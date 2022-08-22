Путин выразил соболезнование семьи Дарьи Дугиной
Президент Владимир Путин направил телеграмму со словами поддержки родителям Дарьи Дугиной, сообщается на сайте Кремля.
«Подлое, жестокое преступление оборвало жизнь Дарьи Дугиной – светлого, талантливого человека с настоящим русским сердцем – добрым, любящим, отзывчивым и открытым. Журналист, ученый, философ, военный корреспондент, она честно служила людям, Отечеству, делом доказывала, что значит быть патриотом России», - говорится в телеграмме.
Владимир Путин пожелал также родителям сил и мужества, чтобы справиться с невосполнимой утратой.
Ранее стало известно, что убийство было подготовлено украинскими спецслужбами, а исполнила его гражданка Украины Наталья Вовк, которая сейчас скрывается в Эстонии.
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