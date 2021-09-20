Путин выразил соболезнования родным погибших и пострадавших при стрельбе в Перми
Президенту Владимиру Путину доложено о стрельбе в Пермском университете. Глава государства выражает соболезнования тем, кто потерял своих родных и близких в результате этой трагедии. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ранее Путин поручил направить в Пермь министров Валерия Фалькова и Михаила Мурашко для организации помощи пострадавшим и родственникам погибших в результате трагедии.
Ранее СК РФ сообщил, что в результате стрельбы в Пермском государственном университете погибли восемь человек, еще 24 пострадали. Стрелявшим был студент, он ликвидирован.
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