Путин выразил соболезнования родным погибших и пострадавших при стрельбе в Перми

Президенту Владимиру Путину доложено о стрельбе в Пермском университете. Глава государства выражает соболезнования тем, кто потерял своих родных и близких в результате этой трагедии. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Восемь человек стали жертвами стрельбы в Перми

Ранее Путин поручил направить в Пермь министров Валерия Фалькова и Михаила Мурашко для организации помощи пострадавшим и родственникам погибших в результате трагедии.

Ранее СК РФ сообщил, что в результате стрельбы в Пермском государственном университете погибли восемь человек, еще 24 пострадали. Стрелявшим был студент, он ликвидирован.


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ФОТО: Соцсети
ТЕГИ:Владимир ПутинСтрельбаПермь
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