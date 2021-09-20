Восемь человек стали жертвами стрельбы в Перми
Восемь человек погибли в результате стрельбы в университете в Перми. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет.
По данным Минздрава, число пострадавших увеличилось до 19.
Ранее сообщалось о пяти погибших и более десяти пострадавших, напоминает RT.
Напомним, в понедельник в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) неизвестный открыл стрельбу. В МВД сообщили о задержании нападавшего. Уточнялось, что злоумышленник оказал сопротивление и был ранен, пишет Газета.ру. Как выяснилось позже, нападавший — один из студентов, его личность установлена.
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