Путин выразил соболезнования президенту ЮАР Рамафосе

Президент РФ Владимир Путин выразил искренние соболезнования южноафриканскому коллеге Сирилу Рамафосе в связи с гибелью людей в результате пожара, который произошёл в Йоханнесбурге, сообщает пресс-служба Кремля.

Число погибших при пожарах на Гавайях увеличилось до 67

В телеграмме, которая адресована президенту ЮАР, российский лидер попросил «передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших».

Также Путин пожелал «скорейшего выздоровления всем пострадавшим».

Пожар в пятиэтажном доме в Йоханнесбурге, в котором неофициально проживали около 200 бездомных, произошел 31 августа. Погибли 73 человека, в том числе семеро детей. Пострадали 52 человека, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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