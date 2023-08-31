Путин выразил соболезнования президенту ЮАР Рамафосе
Президент РФ Владимир Путин выразил искренние соболезнования южноафриканскому коллеге Сирилу Рамафосе в связи с гибелью людей в результате пожара, который произошёл в Йоханнесбурге, сообщает пресс-служба Кремля.
В телеграмме, которая адресована президенту ЮАР, российский лидер попросил «передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших».
Также Путин пожелал «скорейшего выздоровления всем пострадавшим».
Пожар в пятиэтажном доме в Йоханнесбурге, в котором неофициально проживали около 200 бездомных, произошел 31 августа. Погибли 73 человека, в том числе семеро детей. Пострадали 52 человека, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru