Число погибших при пожарах на Гавайях увеличилось до 67
12 августа 202303:23
Число жертв природных пожаров на Гавайских островах возросло до 67. Об этом сообщили власти округа Мауи.
«Подтверждена гибель 67 человек», — отмечается в сообщении на официальном сайте округа.
По данным властей, до сих пор не удается потушить пожар в Лахайне — историческом и культурном центре на западе острова Мауи. Город выгорел почти полностью.
Ранее власти Гавайев сообщили о 53 погибших из-за лесных пожаров, которые начались в штате из-за сухой погоды и сильного ветра, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru