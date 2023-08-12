Число погибших при пожарах на Гавайях увеличилось до 67

«Подтверждена гибель 67 человек», — отмечается в сообщении на официальном сайте округа.

По данным властей, до сих пор не удается потушить пожар в Лахайне — историческом и культурном центре на западе острова Мауи. Город выгорел почти полностью.

Ранее власти Гавайев сообщили о 53 погибших из-за лесных пожаров, которые начались в штате из-за сухой погоды и сильного ветра, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

