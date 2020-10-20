Путин выразил соболезнования Федору Бондарчуку со смертью матери

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования режиссеру Федору Бондарчуку со смертью его матери актрисы Ирины Скобцевой, отметив ее яркое дарование и преданность профессии. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Кремля.

Путин отметил, что умершая оставила после себя «творческое наследие, десятки замечательных киноработ». Осталась добрая, светлая память о ней.

Ранее Федор Бондарчук сообщил, что прощание с его матерью, народной артисткой РСФСР Ириной Скобцевой пройдет 22 октября в Москве на Новодевичьем кладбище.



Напомним, народная артистка РСФСР Ирина Скобцева скончалась на 94-м году жизни. Актриса снялась более чем в 60 картинах. Зрителям она известна ролями в фильмах «Я шагаю по Москве», «Война и мир», «Зигзаг удачи» и многим другим.

