Путин оценил меры, принимаемые Собяниным в ситуации с пожарами в Рязанской области
Президент РФ Владимир Путин заявил, что дым от лесных пожаров в Рязанской области доносится до Москвы и создает неудобства для людей, сообщает РИА Новости.
В ходе совещания по вопросам ликвидации природных пожаров на территориях отдельных субъектов страны российский лидер назвал верным решение мэра Москвы Сергея Собянина оказать помощь соседнему региону.
«Это нужно сделать, в том числе, в интересах местных жителей, в интересах москвичей», - подчеркнул глава государства.
Ранее Собянин заявил, что общее количество спасателей, задействованных в тушении пожаров в Рязанской области, приблизилось к 10 тысячам, сообщает RT.
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