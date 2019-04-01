Путин разнёс главу «Транснефти» за «Дружбу». Дело передано ФСБ

Сведения по поставкам некачественной нефти по трубопроводу «Дружба» направлены Федеральной службе безопасности. Расследованием займётся управление ФСБ по Самарской области. Об этом глава компании «Транснефть» Николай Токарев доложил президенту Владимиру Путину.

По данным Токарева, именно в Самарской области произошёл слив нефти со значительным превышением хлорорганики в нефтепровод «Дружба». По предварительным данным, в этом виновно местное частное предприятие, которое собирает топливо с более мелких производителей в Ульяновской, Оренбургской и Самарской областях.

Глава «Транснефти» уточнил, что предприятии в нарушение всех технологических условий слило нефть без предварительной товарной подготовки, передает РИА ФАН. По мнению Токарева, в Самарской области действовала мошенническая схема.

Владимир Путин выразил жёсткое недовольство ситуацией. «Послушайте, они смошенничали, а ущерб для нас и экономический, и материальный, да и имиджевый очень серьезный!» — заявил президент РФ. Как отмечают argumenti.ru, он потребовал изменить всю систему контроля за качеством нефти в стране.

