Путин требует ужесточить нормы закона об оружии. Поможет ли?

Президент Путин поручил Росгвардии изменить нормы закона о гражданском оружии.

Премьер Мишустин поручил оказать медицинскую и психологическую помощь пострадавшим.

На место трагедии вылетели федеральные министры Кравцов и Мурашко.

Таковы некоторые последствия стрельбы, которую открыл в одной из школ Казани 19-летний местный житель. Число жертв, по данным на момент подготовки материала, выросло до девяти: семеро детей, один учитель и одна работница школы. Ранения получил 21 человек.

Подозреваемый задержан, это - Ильназ Галявиев, отчисленный в апреле с 4 курса колледжа при институте содействия бизнесу. На первом допросе Галявиев рассказал, что осознал себя богом около двух месяцев назад, но при этом начал всех ненавидеть. Разрешение на огнестрельное оружие он получил 28 апреля – эту дату приводит депутат Госдумы Александр Хинштейн. Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин подтвердил, что молодой человек, устроивший стрельбу в казанской школе, владел оружием на законных основаниях и имел все необходимые документы. В свете трагедии Владимир Путин поручил главе Росгвардии Виктору Золотову разработать новое положение о видах оружия, разрешенного к гражданскому обороту.

Между тем, Россия и так является страной с одними из наиболее жестких законов в сфере обращения огнестрельного оружия. Но, как это часто бывает, жесткость законов компенсируется необязательностью их исполнения. В конце концов, тот же коррупционный фактор никто не отменял, да и победить коррупцию еще не удавалось ни в одной стране.

Куда более важным представляется вопрос, поднятый уже упомянутым депутатом Хинштейном: по его данным, в казанской школе не было охраны. Это, однако, не вполне так – там был 62-летний вахтер. Он первым оказал сопротивление, что дало возможность другому сотруднику школы включить тревожную кнопку. Замдиректора гимназии №175 Галина Ухванова рассказала журналистам, что «в этом и прошлом учебном годах деньги на охрану с родителей не собирали». От услуг ЧОП было решено отказаться после повышения стоимости.

Даже в Москве охрана учебных заведений, как следует из сообщения «Интерфакса», осуществляется силами частных охранных предприятий. Да, они проходят специальные тренинги, в том числе с участием сотрудников силовых структур. Но очевидно, что между их подготовкой и подготовкой бойца той же Росгвардии – пропасть. При этом расходы по содержанию охраны возлагаются на сами же школы, которые по известным причинам чаще всего вынуждены искать ЧОПы с прейскурантом пониже. В Казани, напомним, в прошлые годы собирали на ЧОП, пустив шапку по родителям. А как гласит поговорка, «труба пониже – и дым пожиже».

Поручение президента в адрес Росгвардии не дает ответа на вопрос, почему качество школьной охраны должно зависеть от платежеспособности родителей. Кстати, Росгвардия – структура государственная, существующая на бюджетные деньги. Школы, вообще-то, тоже в подавляющем большинстве учреждения государственные. Только одним «бюджетникам» не хватает денег на оплату полноценных охранных услуг, предоставляемых другими «бюджетниками». Быть может, решение проблемы – в знаке равенства?

В Татарстане 12 мая объявлено днем траура.

