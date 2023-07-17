Путин: Россия ответит на атаку Крымского моста

Президент России Владимир Путин анонсировал ответ на теракт на Крымском мосту. Глава государства вечером в понедельник проводит совещание по ситуации на переправе.

Глава Крыма Аксенов сообщил, что на Керченской переправе задействовано семь паромов

Путин заявил, что Россия ответит на нападение. По его словам, Минобороны готовит соответствующие предложения.

Президент поручил Федеральной службе безопасности и Следственному комитету разобраться в произошедшем и установить все обстоятельства.

Теракт на Крымском мосту произошел рано утром в понедельник. Переправу атаковали два украинских надводных беспилотника.

В результате атаки погибли двое человек. Автодорожная часть моста получила повреждения, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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