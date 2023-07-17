Путин: Россия ответит на атаку Крымского моста

Путин заявил, что Россия ответит на нападение. По его словам, Минобороны готовит соответствующие предложения.

Президент поручил Федеральной службе безопасности и Следственному комитету разобраться в произошедшем и установить все обстоятельства.

Теракт на Крымском мосту произошел рано утром в понедельник. Переправу атаковали два украинских надводных беспилотника.

В результате атаки погибли двое человек. Автодорожная часть моста получила повреждения, передает «Радиоточка НСН».

