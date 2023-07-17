Путин: Россия ответит на атаку Крымского моста
Президент России Владимир Путин анонсировал ответ на теракт на Крымском мосту. Глава государства вечером в понедельник проводит совещание по ситуации на переправе.
Путин заявил, что Россия ответит на нападение. По его словам, Минобороны готовит соответствующие предложения.
Президент поручил Федеральной службе безопасности и Следственному комитету разобраться в произошедшем и установить все обстоятельства.
Теракт на Крымском мосту произошел рано утром в понедельник. Переправу атаковали два украинских надводных беспилотника.
В результате атаки погибли двое человек. Автодорожная часть моста получила повреждения, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин назвал атаку на Крымский мост очередным терактом Киева
- Рогов предупредил о подготовке ядерной провокации на ЗАЭС
- Путин: Россия ответит на атаку Крымского моста
- Хуснуллин назвал сроки возобновления частичного движения по Крымскому мосту
- Глава Крыма Аксенов сообщил, что на Керченской переправе задействовано семь паромов
- Путин поручил ФСБ и СК установить обстоятельства теракта на Крымском мосту
- «Он долго себя сдерживал»: Иноагент Понасенков похвалил Путина
- Путин заявил, что ждет предложений по повышению безопасности на Крымском мосту
- Зерновая отрасль России недополучила из-за зерновой сделки около миллиарда долларов
- Израиль признал суверенитет Марокко над Западной Сахарой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru